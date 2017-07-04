Европейцы заняли первое место среди любителей выпить

Жители Европы заняли первое место среди любителей выпить, следует из исследования United European Gastroenterology.

Так, средний европеец, согласно данным ВОЗ, выпивает 11,2 литра алкоголя в год.

Американцы пьют на 20 процентов меньше европейцев, а жители Африки в два раза меньше.

Кроме того, каждый пятый европеец старше 15 лет напивается в среднем раз в неделю.

Пальму первенства по потреблению алкоголя в Европе с 18,2 литрами на душу населения в год занимает Литва, сообщает Bloomberg.