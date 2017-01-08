Европейцы боятся третьей мировой войны

Жители Европы и США всерьез опасаются начала новой войны на Земле. Опрос исследовательской компании YouGov свидетельствует о том, что мир балансирует на грани крупнейшего в истории конфликта.

Социологами были опрошены девять тысяч человек в девяти странах, включая США, Великобританию, Германию и Францию, сообщает "Интерфакс".

Респонденты заявили, что, по их мнению, установление мира на Земле в ближайшие годы маловероятно, зато крупнейший международный вооруженный конфликт может начаться уже скоро. В частности, среди американцев мировую войну предсказывают 64% опрошенных, в Великобритании - 61%.

59% опрошенных американцев называют угрозой Россию, опасающихся Москву британцев же оказалось и вовсе 71%. Причем таковых в королевстве больше, чем, например, в Финляндии или Германии, которые географически расположены гораздо ближе к России.