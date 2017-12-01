Европейский спутник будет следить за загрязнением воздуха

Спутник Sentinel-5 Precursor, принадлежащий Европейскому космическому агентству, будет составлять карты загрязнения атмосферы, сообщил руководитель проекта Пепиджин Вифкинд.

По его словам, аппарат будет отслеживать концентрацию и движение в атмосфере частиц пыли и газов. Спутник уже проанализировал выбросы пепла и серы после недавнего извержения вулкана Агунг на Бали.

«Это большой прорыв по сравнению с тем, что мы могли сделать раньше. Всего за неделю мы получили больше данных, чем за несколько лет предыдущих миссий», - рассказал Вифкинд.

Европейский метеоспутник был запущен при помощи российской ракеты в октябре текущего года. На нем установлен единственный инструмент - Tropomi, оценивающий отражаемый от поверхности Земли солнечный свет, и анализирующий изменение его цвета.

Примерно через полгода спутник станет мощнейшим инструментом для измерения количества различных газов в атмосфере и контроля качества воздуха. Сейчас ученые проводят его настройку для корректной работы.

С помощью аппарата метеорологи смогут наблюдать загрязнения воздуха в разных полушариях, следить за пожарами в Австралии и на Мадагаскаре и проводить множество других исследований, сообщает ВВС.