Европейский суд разрешил работодателям вводить запрет на ношение хиджабов

Право работодателей вводить запрет на ношение женщинами-мусульманками хиджабов и других видимых символов религиозной принадлежности подтверждено решением Европейского суда юстиции.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения, опубликованного на сайте суда.

«Нормы внутреннего распорядка, запрещающие ношение в рабочих помещениях видимых символов политической, религиозной или идеологической принадлежности не являются прямой дискриминацией», - говорится в документе.

Таким образом, суд подтвердил, что запреты на ношение хиджабов и других головных уборов, скрывающих лицо, не нарушают нормы Евросоюза.