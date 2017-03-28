Европейский суд признал обоснованными санкции против «Роснефти»
Европейский суд юстиции общей юрисдикции счел обоснованными санкции в отношении российских компаний, включая «Роснефть», в связи с ситуацией на Украине.
«Нет никаких фактов, которые могли бы поставить под сомнение обоснованность решения (Совета ЕС о введении санкций) или принятые (на его основании) легальные нормы», - цитирует ТАСС решение суда.
Агентство отмечает, что позиция Европейского суда может стать основанием для решения Высокого суда Лондона по иску «Роснефти». Кроме того, она создает прецедент в отношении других отечественных компаний.
Решение Европейского суда окончательно и не может быть обжаловано.
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