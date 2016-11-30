Европейский суд признал необоснованной часть санкций ЕС против Ротенберга

Санкции, действовавшие в отношении российского бизнесмена Аркадия Ротенберга за период с июля 2014-го по март 2015 года, признаны Европейским судом юстиции необоснованными, следует из решения ведомства.

Как отмечается в материале, суд подтвердил действие ограничительных мер за период с марта 2015-го по сентябрь 2016 года.

Евросоюз официально включил восемь человек и три компании в расширенный «черный список» по России и Украине, в него попал первый замглавы администрации президента Владимира Путина Алексей Громов, бизнесмены Аркадий Ротенберг, Юрий Ковальчук, Николай Шамалов и Константин Малофеев, которого украинские власти подозревает в финансировании «ополченцев», сообщает ТАСС.