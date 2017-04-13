Европейский суд обязал Россию выплатить деньги матерям Беслана

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу о теракте в Беслане в 2004 году, призвав Россию выплатить почти три миллиона евро истцам.

Суд единогласно постановил, что была нарушена статья 2 Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь) из-за того, что не удалось предпринять превентивные меры.

Также суд постановил, что Россия должна выплатить заявителям общую сумму 2 миллиона 955 тысяч евро в качестве нематериального ущерба, а также 88 тысяч евро представителям заявителей в качестве компенсации издержек.

Присужденная каждому сумма отличается, так как была принята во внимание степень того, как они пострадали, и того, какие меры были приняты в отношении них Россией.

Также суд пришел к выводу, что статья 2 была нарушена также из-за чрезмерного применения силы силовиками, «что привело к жертвам и раненым среди заложников»,

«Отсутствовало формальное руководство структурой операции, что привело к серьезным ошибкам в принятии решений и координации с другими ответственными ведомствами», — говорится в решении суда, передает РИА Новости.

Иск в суд подали представители 409 граждан России. Заявители отмечали, властями вообще не было проведено эффективного расследования теракта в Беслане.

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