Европейский суд насчитал РФ штрафов на 99 тысяч евро
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес постановление о взыскании с России 99 тысяч евро в пользу граждан, пострадавших от рукоприкладства полицейских.
Суд объединил в одно дело шесть жалоб, придя к выводу, что во всех случаях пытки были преднамеренными продолжительными по времени и причинили авторам жалоб физические и моральные страдания. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сайт суда.
По мнению ЕСПЧ, во всех рассмотренных случаях, представителями российских правоохранительных органов были допущены нарушения положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
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