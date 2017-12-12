Европейский суд насчитал РФ штрафов на 99 тысяч евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес постановление о взыскании с России 99 тысяч евро в пользу граждан, пострадавших от рукоприкладства полицейских.

Суд объединил в одно дело шесть жалоб, придя к выводу, что во всех случаях пытки были преднамеренными продолжительными по времени и причинили авторам жалоб физические и моральные страдания. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сайт суда.

По мнению ЕСПЧ, во всех рассмотренных случаях, представителями российских правоохранительных органов были допущены нарушения положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод.