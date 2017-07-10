Европейский лоукостер Ryanair уходит с Украины
Европейская авиакомпания-лоукостер Ryanair уходит с Украины, говорится в официальном заявлении авиаперевозчика.
Как уточняется в материале, авиакомпания приняла такое решение из-за невыполнения киевским аэропортом соглашения, которое было подписано в марте этого года.
В руководстве Ryanair отметили, что руководство аэропорта «Борисполь» защищало авиакомпании с высокими тарифами, что лишило украинских пассажиров доступа к дешевым авиаперелетам.
Главный коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайен выразил сожаление, что аэропорт во Львове пострадал из-за решения руководства киевского аэропорта, сообщает RT.
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