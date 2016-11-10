Европейские страны паникуют из-за заявлений Трампа о реформировании НАТО

Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер признался, что страны Евросоюза сбиты с толку предвыборными заявлениями нового главы Белого дома Дональда Трампа о необходимости реформирования НАТО.

- Из многочисленных разговоров с европейскими соседями я знаю, насколько они сбиты с толку пренебрежительными заявлениями Трампа о НАТО и партнерах по альянсу. Необходимо, чтобы как можно скорее сформировалась новая администрация и чтобы она выработала позицию нового правительства США. Мы, со своей стороны, представим наше видение дел и позицию, - цитирует Штайнмайера ТАСС со ссылкой на издание Spiegel online.

Как рассказал глава немецкого дипломатического корпуса, он обсуждал эту тему с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером, но и совместно они не смогли понять, какой внешнеполитический курс возьмут США с новым президентом.

- Как бы там ни было, мы должны готовиться к тому, что внешняя политика США, по крайней мере в ближайшее время, будет менее предсказуемой, - подчеркнул глава МИД ФРГ.