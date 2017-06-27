Европейские компании поддержали строительство «Северного потока-2»

Шесть операторов газотранспортных систем Австрии, Германии и Чехии направили в Еврокомиссию письмо в поддержку строительства газопровода «Северный поток-2».

В пресс-службе ЕК подтвердили получение послания и пообещали ответить на него «на соответствующем уровне», передает РИА «Новости».

По мнению авторов послания, газопровод будет способствовать поддержанию конкуренции на рынке газа в Европе и повысит безопасность поставок. В то же время они выразили опасения по поводу возможных негативных эффектов от переговоров с Москвой по поводу основных принципов работы трубопровода.

В письме отмечено, что инвестиции в проект уже начались. Любые отсрочки, связанные с переговорами, грозят убытками и сокращением вложений в будущем.

«Северный поток-2» протянется из РФ в Германию. Его длина составит более 1,2 тысячи километров, а мощность будет равна 55 миллиардов кубометров в год. Начало строительства запланировано на будущий год. В Киеве назвали газопровод местью Москвы Украине, поскольку он лишит страну заработка от транзита топлива.

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