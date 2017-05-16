В Европе зафиксирована новая вспышка гепатита А

Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о продолжении эпидемии гепатита А в Европе, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Как уточняется в материале, вспышка гепатита А зафиксирована в 13 странах Европы, зарегистрированы 674 случая заболевания, что в два раза превышает число заболевших месяцем ранее.

Отмечается также, что в подавляющем большинстве гепатитом А заразились мужчины.

Роспотребнадзор рекомендует россиянам соблюдать правила гигиены, отправляясь на отдых в Австрию, Бельгию, Великобританию, Данию, Финляндию, Францию, Германию, Италию, Ирландию, Испанию и Швецию.

Гепатит А (болезнь Боткина) в народе называют «болезнью грязных рук». Это вирусное заболевание печени, передающееся через грязную воду и продукты питания. Признаком заражения является пожелтение кожи и глаз, сообщает ТАСС.

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Теги:
Места: Европа, ЕС
Организации: Роспотребнадзор
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