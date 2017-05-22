В Европе стали появляться «черные списки» невест из Украины
В Европе стали появляться «черные списки» невест из Украины, которые обманывают доверчивых мужчин. В интернете даже появилась инструкция о том, «как не стать жертвой украинки».
По некоторым данным, украинские невесты хотят сперва получить от мужчин деньги, обещая затем приехать на личную встречу, однако, как только средства оказываются перечислены на счета аферисток, они сразу исчезают.
Одним из пострадавших оказался француз Давид из Авиньона, который отправил своей потенциальной невесте 300 долларов, но она перестала выходить с ним на связь.
Отмечается, что мошенницы пользуются тем, что европейцы редко обращаются по этому поводу в правоохранительные органы, сообщает «Экономика сегодня».
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