В Европе снизились продажи автомобиля Lada

Продажи автомобиля Lada в Европе снизились на 2,5%. Такие показатели были зафиксированы в мае этого года.

Как пишет агентство Ura.ru, за прошлый месяц только 440 европейцев приобрели отечественную машину. Сообщается, что в течение 2017 года в Европе было продано 2 000 автомобилей Lada.

По данным экспертов, иностранцы предпочитают приобретать машины других марок: Opel, Volkswagen и Renault. Специалисты призывают не ждать увеличения спроса на российские авто.

Как сообщает информагентство Nation News, некоторые модели российских автомобилей, произведенные на АвтоВАзе, могут стать более востребованным в Европе. Эксперты отнесли к перспективным автомобилям LADA XRAY и Vesta.