В Европе снизились продажи автомобиля Lada
Продажи автомобиля Lada в Европе снизились на 2,5%. Такие показатели были зафиксированы в мае этого года.
Как пишет агентство Ura.ru, за прошлый месяц только 440 европейцев приобрели отечественную машину. Сообщается, что в течение 2017 года в Европе было продано 2 000 автомобилей Lada.
По данным экспертов, иностранцы предпочитают приобретать машины других марок: Opel, Volkswagen и Renault. Специалисты призывают не ждать увеличения спроса на российские авто.
Как сообщает информагентство Nation News, некоторые модели российских автомобилей, произведенные на АвтоВАзе, могут стать более востребованным в Европе. Эксперты отнесли к перспективным автомобилям LADA XRAY и Vesta.
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