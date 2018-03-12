В Европе растет число противников «Северного потока-2»
Латвия, Литва и Польша наряду с Украиной и Молдовой выступили против строительства российского газпровода «Северный поток-2».
По мнению главы литовского парламента Виктораса Пранцкетиса, проект преследует не только коммерческие, но и политические цели. Его реализация увеличит зависимость Европы от российского газа, сообщает Ura.ru. Ранее с подобными заявлениями выступали и представители польских властей.
«Северный поток — 2» будет состоять из двух ниток, проложенных по дну Балтики и связывающих РФ и Германию. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Реализация проекта позволит России отказаться от транзита газа через Украину.
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