В Европе растет число противников «Северного потока-2»

Латвия, Литва и Польша наряду с Украиной и Молдовой выступили против строительства российского газпровода «Северный поток-2».

По мнению главы литовского парламента Виктораса Пранцкетиса, проект преследует не только коммерческие, но и политические цели. Его реализация увеличит зависимость Европы от российского газа, сообщает Ura.ru. Ранее с подобными заявлениями выступали и представители польских властей.

«Северный поток — 2» будет состоять из двух ниток, проложенных по дну Балтики и связывающих РФ и Германию. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Реализация проекта позволит России отказаться от транзита газа через Украину.