В Европе рассказали о войне с Россией через «посредника»
Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Марк Йонген не исключает начала войны между Европой и Россией через «посредника».
По его мнению, сейчас существует несколько сценариев дальнейшего развития европейско-российских отношений.
«Если напряжение будет нарастать так, как сейчас, в худшем случае нас ждет военное противостояние через посредника. Ключевое слово Украина», — заявил немецкий парламентарий.
Он также добавил, что о позитивных сценариях тоже не стоит забывать, отметив, что сближение с Россией позволит продолжать торговый и культурный обмены.
Антироссийские санкции Йонген назвал «вредоносным маневром», сообщает Ura.ru.
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