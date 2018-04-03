В Европе могут задержать почти половину рейсов

Более половины всех рейсов, запланированных на вторник в Европе, могут быть задержаны из-за сбоя, произошедшего системе управления полетами, сообщил оператор воздушной навигации Eurocontrol.

Ранее Европейская организация безопасности воздушной навигации сообщила о сбое в системе планирования и управления воздушным движением.

На 3 апреля было запланировано 29,5 тысячи рейсов.

Примерно половина из них может быть задержана из-за сбоя системы. Ситуацию планируется исправить к вечеру, сообщает «РИА Новости».