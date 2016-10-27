В Европе из-за забастовок отменили 380 авиарейсов

Сегодня работники бюджетного авиаперевозчика Eurowings/Germanwings устроили забастовку, из-за чего компания была вынуждена отменить 380 из 500 рейсов.

Перевозчик отменил перелеты внутри Германии, а также международные рейсы с Барселоной, Москвой, Парижем и Сплитом. Сегодня компания совершит только дальние перелеты под маркой Eurowings.

Бортпроводники компании требуют повышения заработной платы. Кроме того, сотрудники хотят гарантий сохранения рабочих мест и лучшего пенсионного обеспечения. Компания Eurowings входит в группу Lufthansa, однако зарплаты бортпроводников на бюджетных рейсах ниже, сообщает "Интерфакс".