В Европе из-за забастовок отменили 380 авиарейсов
Сегодня работники бюджетного авиаперевозчика Eurowings/Germanwings устроили забастовку, из-за чего компания была вынуждена отменить 380 из 500 рейсов.
Перевозчик отменил перелеты внутри Германии, а также международные рейсы с Барселоной, Москвой, Парижем и Сплитом. Сегодня компания совершит только дальние перелеты под маркой Eurowings.
Бортпроводники компании требуют повышения заработной платы. Кроме того, сотрудники хотят гарантий сохранения рабочих мест и лучшего пенсионного обеспечения. Компания Eurowings входит в группу Lufthansa, однако зарплаты бортпроводников на бюджетных рейсах ниже, сообщает "Интерфакс".
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