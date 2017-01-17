Европарламент не сумел выбрать председателя в третьем туре

На выборах нового главы Европарламента в Страсбурге состоится четвертый тур голосования, поскольку в первых трех турах ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов.

- Так как ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинство голосов, состоится четвертый тур, - цитирует сдающего полномочия председателя Европарламента Мартина Шульца «Интерфакс».

В финал гонки вышли бывший заместитель председателя Еврокомиссии и заместитель председателя Европарламента, кандидат от фракции Европейской народной партии (Христианские демократы) итальянец Антонио Таяни и его соотечественник, глава фракции Прогрессивный альянс социалистов и демократов Джанни Пителла. В третьем туре они набрали 291 и 199 голосов соответственно.

В четвертом туре победитель будет определен простым большинством голосов. Победитель возглавит Европарламент на предстоящие два с половиной года.