Европарламент проголосовал за приостановку переговоров о вступлении Турции в ЕС

На пленарной сессии в Страсбурге депутаты Европарламента приняли резолюцию, призывающую Евросоюз временно прекратить переговоры о вступлении в ЕС Турции, поскольку власти этой страны ведут противоречащую принципам союза политику.

Накануне глава европейской демократии Федерика Могерини заявила, что «переход от риторики к действиям в вопросе смертной казни будет сигналом, что Турция не хочет быть членом европейской семьи, ни Совета Европы, ни Европейского союза», - сообщает РИА «Новости».

Официальный Брюссель неоднократно высказывался по поводу действий Анкары, которая делает недостаточно, чтобы привести законодательство в соответствие с европейскими нормами.