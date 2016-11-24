Европарламент проголосовал за приостановку переговоров о вступлении Турции в ЕС
На пленарной сессии в Страсбурге депутаты Европарламента приняли резолюцию, призывающую Евросоюз временно прекратить переговоры о вступлении в ЕС Турции, поскольку власти этой страны ведут противоречащую принципам союза политику.
Накануне глава европейской демократии Федерика Могерини заявила, что «переход от риторики к действиям в вопросе смертной казни будет сигналом, что Турция не хочет быть членом европейской семьи, ни Совета Европы, ни Европейского союза», - сообщает РИА «Новости».
Официальный Брюссель неоднократно высказывался по поводу действий Анкары, которая делает недостаточно, чтобы привести законодательство в соответствие с европейскими нормами.
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