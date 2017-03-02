Европарламент призвал ЕК ввести визовый режим с США

Европарламент принял резолюцию, призывающую Еврокомиссию в течение двух месяцев принять меры для временного восстановления визового режима между ЕС и США из-за отказа Вашингтона в безвизовом въезде в страну граждан пяти государств Евросоюза.

В настоящий момент в США действует визовый режим для граждан Румынии, Болгарии, Хорватии, Кипра и Польши. Гражданам остальных стран-членов ЕС США предоставляют безвизовый въезд.

Согласно постановлению ЕС от 2001 года, если третьи страны, в отношении которых введен безвизовый режим, в течение 24 месяцев не отменят визы для граждан государств-членов ЕС, это может повлечь приостановление безвизового режима для граждан этих третьих стран.

В материале также уточняется, что резолюция имеет рекомендательный характер, сообщает «РИА Новости».