Европарламент призвал Россию освободить Навального
Европарламент принял резолюцию, в которой призвал российские власти освободить оппозиционера Алексея Навального и всех задержанных в ходе недавних несанкционированных акций протеста.
В поддержку документа проголосовали около 500 депутатов. В нем отмечается, что все задержанные должны не только получить свободу, но с них также должны быть сняты все обвинения. Кроме того, парламентарии осудили действия российской полиции, передает РИА «Новости».
Речь идет об участниках несанкционированных митингов против коррупции, прошедших в ряде городов России в конце марта-начале апреля. Тогда правоохранителями были задержаны сотни человек, в числе которых и Навальный. Суд отправил его под арест на 15 суток.
Следующая новость Две женщины пытались вывезти из Украины артиллерийскую пушку
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии