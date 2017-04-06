Европарламент призвал Россию освободить Навального

Европарламент принял резолюцию, в которой призвал российские власти освободить оппозиционера Алексея Навального и всех задержанных в ходе недавних несанкционированных акций протеста.

В поддержку документа проголосовали около 500 депутатов. В нем отмечается, что все задержанные должны не только получить свободу, но с них также должны быть сняты все обвинения. Кроме того, парламентарии осудили действия российской полиции, передает РИА «Новости».

Речь идет об участниках несанкционированных митингов против коррупции, прошедших в ряде городов России в конце марта-начале апреля. Тогда правоохранителями были задержаны сотни человек, в числе которых и Навальный. Суд отправил его под арест на 15 суток.