Европарламент пригрозил Турции санкциями
Евросоюз может применить в отношении Турции экономические санкции из-за арестов оппозиционных политиков и представителей СМИ. Об этом заявил председатель Европарламента Мартин Шульц.
Он отметил, что в скором времени предстоит реформа таможенного союза, в который входит Турция. «Я не могу себе представить, что после волны арестов депутатов от оппозиции и журналистов мы будем расширять Таможенный союз», - сказал Шульц в интервью изданию Bild am Sonntag, передает РИА «Новости».
Кроме того, он напомнил об отношении ЕС к намерению Анкары вернуть смертную казнь. По словам Шульца. Если это произойдет, то переговоры и вступлении Турции в сообщество будут прекращены.
Следующая новость Глава НАТО предупредил Трампа о последствиях отказа от альянса
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии