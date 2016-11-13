Европарламент пригрозил Турции санкциями

Евросоюз может применить в отношении Турции экономические санкции из-за арестов оппозиционных политиков и представителей СМИ. Об этом заявил председатель Европарламента Мартин Шульц.

Он отметил, что в скором времени предстоит реформа таможенного союза, в который входит Турция. «Я не могу себе представить, что после волны арестов депутатов от оппозиции и журналистов мы будем расширять Таможенный союз», - сказал Шульц в интервью изданию Bild am Sonntag, передает РИА «Новости».

Кроме того, он напомнил об отношении ЕС к намерению Анкары вернуть смертную казнь. По словам Шульца. Если это произойдет, то переговоры и вступлении Турции в сообщество будут прекращены.