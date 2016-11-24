Европарламент осудил Белоруссию за политических заключенных и смертную казнь

На пленарном заседании в Брюсселе депутаты Европарламента приняли резолюцию по Белоруссии, в которой отметили ряд существенных отступлений от демократического пути развития государства.

Как отмечается в документе, Минск нарушает нормы избирательного права, кроме того с 2000 года в Белоруссии не было создано ни одной новой политической партии, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Sputnik Беларусь.

«Евродепутаты подчеркнули, что в республике появляются новые политические заключенные, а с 1994 года в стране не было свободных и справедливых выборов», — говорится в сообщении.

Кроме того, Европарламент обратился к властям Белоруссии с настоятельной рекомендацией ввести мораторий на смертную казнь и выразил обеспокоенность в связи со строительством в Островце атомной электростанции.

За резолюцию проголосовали 468 евродепутатов, против – 21, воздержались – 93.