Европарламент одобрил отмену визового режима для Украины и Грузии
На сессии ассамблеи Европарламента в Страсбурге принято решение одобрить отмену визового режима в отношении граждан Украины и Грузии.
Украина и Грузия пытаются добиться безвизового режима с Евросоюзом с 2008 года, при этом в Киеве данный вопрос встал особенно остро после государственного переворота в 2014 году.
В самом Евросоюзе единства нет: ряд стран поддерживал смягчение безвизового режима, другие выступали категорически против. Среди последних были Франция, Германия и Бельгия, - сообщает телерадиокомпания «Звезда».
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