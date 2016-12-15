Европарламент одобрил отмену визового режима для Украины и Грузии

На сессии ассамблеи Европарламента в Страсбурге принято решение одобрить отмену визового режима в отношении граждан Украины и Грузии.

Украина и Грузия пытаются добиться безвизового режима с Евросоюзом с 2008 года, при этом в Киеве данный вопрос встал особенно остро после государственного переворота в 2014 году.

В самом Евросоюзе единства нет: ряд стран поддерживал смягчение безвизового режима, другие выступали категорически против. Среди последних были Франция, Германия и Бельгия, - сообщает телерадиокомпания «Звезда».