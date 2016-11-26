Европарламент хочет предложит британцам покупать гражданство ЕС
Жители Великобритании, голосовавшие против выхода страны из состава Евросоюза, смогут остаться в нем, купив гражданство ЕС. Данная инициатива обсуждается в Европарламенте.
«Я поддерживаю идею того, что люди, которые являются гражданами ЕС и стремятся сохранить европейское гражданство, должны иметь возможность сделать это», - сказал в интервью The Times экс-премьер Бельгии и лидер фракции либералов и демократов в Европарламенте Ги Верхофстадт.
Он отметил, что права 48% британцев, высказавшихся против Brexit необходимо уважать.
Предполагается, что голосование в ЕП по данному вопросу пройдет до конца 2017 года, после чего инициативу должны будут одобрить страны сообщества.
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