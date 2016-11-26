Европарламент хочет предложит британцам покупать гражданство ЕС

Жители Великобритании, голосовавшие против выхода страны из состава Евросоюза, смогут остаться в нем, купив гражданство ЕС. Данная инициатива обсуждается в Европарламенте.

«Я поддерживаю идею того, что люди, которые являются гражданами ЕС и стремятся сохранить европейское гражданство, должны иметь возможность сделать это», - сказал в интервью The Times экс-премьер Бельгии и лидер фракции либералов и демократов в Европарламенте Ги Верхофстадт.

Он отметил, что права 48% британцев, высказавшихся против Brexit необходимо уважать.

Предполагается, что голосование в ЕП по данному вопросу пройдет до конца 2017 года, после чего инициативу должны будут одобрить страны сообщества.