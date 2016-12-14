Европарламент грозит России санкциями в нефтегазовой и оружейной отраслях

В преддверии саммита лидеров Евросоюза, который пройдет 15 декабря в Брюсселе, Европарламент выступил с инициативой ввести санкции против нефтегазовой и оружейной отраслей промышленности России, если Москва продолжит нарушать нормы международного права в отношении Украины.

Об этом говорится в докладе Европарламента по вопросам общей европейской внешней политики и политики в области безопасности, подготовленном главой парламентского комитета по иностранным Элмаром Броком, - сообщает РИА «Новости».

В документе подчеркивается настоятельная необходимость, чтобы «Евросоюз сохранил за собой возможность поэтапного введения дальнейших санкций, в частности, в отношении высокотехнологичной продукции нефтегазового сектора, секторов информационных технологий и вооружений, в случае нарушения Россией международного права».

Европарламент считает, что санкции Евросоюза против РФ являются «эффективным средством сдерживания дальнейшей агрессии России на Украине».