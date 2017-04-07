Европа усиливает режим въезда и выезда при пересечении границ
Сегодня вступают в силу новые правила при пересечении границ Европейского Союза.
Как на въезде, так и на выезде будут более основательно проверяться не только граждане третьих стран, но и граждане ЕС, сообщает Interfax.
В частности, пограничники при проверке на внешней границе ЕС будут использовать международные и внутригосударственные базы данных. Ранее запросы в базы данных о гражданах Европейского Союза, членах их семей и рейсовых документах делались выборочно.
Новые правила должны помочь выявлять тех лиц, которые могут угрожать общественному порядку или внутренней безопасности.
Теперь при необходимости сотрудники пограничной охраны могут по базе данных проверить, не находится ли человек в розыске.
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