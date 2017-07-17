Европа сняла пошлины на ввоз продуктов из Украины

Евросоюз создал для Украины торговую преференцию, по которой с нее снимаются все пошлины на экспорт продуктов сельского хозяйства в страны Европы.

Решение вступит в силу с 1 сентября 2017 года. Автор проекта - польский депутат Ярослав Валенса.

Евросоюз выделяет Украине ежегодную квоту на беспошлинный ввоз томатов (3 тысячи тонн), пшеницы (65 тысяч тонн), кукурузы (625 тысяч тонн), ячменя (325 тысяч тонн).

В Евросоюзе подчеркнули, что торговая преференция не снимает требований к Киеву в вопросе борьбы с коррупцией и соблюдении демократических стандартов, отмечает ТАСС.