Европа разрешила «Газпрому» прокачивать больше газа через Германию

Международные СМИ узнали о разрешении Еврокомиссии для «Газпрома» прокачивать газ через трубопровод OPAL. Компания сможет использовать более 50 процентов мощностей газопровода.

Трубопровод OPAL является продолжением "Северного потока" на суше и тянется от Балтийского моря до немецко-чешской границы, сообщает РБК. До настоящего момента «Газпром» мог использовать до 50 процентов мощностей этой инфраструктуры, остальной частью никто не пользовался.

При этом до 20 процентов мощностей OPAL будут использоваться другими поставщиками. Компания «Газпром» использует трубопровод с 2011 года.