Европа призвала Россию отменить закон о побоях в семье
Еврокомиссар по вопросам юстиции, потребителей и равенства полов Вера Юрова считает, что России следует отказаться от закона о декриминализации побоев в семье, который является «регрессивным шагом».
«Мы призываем российские институты власти отменить этот закон и в полной мере следовать международным стандартам соблюдения прав человека», - цитирует РИА «Новости» ее выступление на сессии Европарламента.
Закон был принят некоторое время назад и призван устранить двоякое толкование положений УК РФ. Согласно нормативному акту, побои, нанесенные членам семьи и близким лицам впервые, относятся к административным правонарушениям. В повторном случае они повлекут за собой уголовную ответственность.
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