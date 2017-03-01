Европа призвала Россию отменить закон о побоях в семье

Еврокомиссар по вопросам юстиции, потребителей и равенства полов Вера Юрова считает, что России следует отказаться от закона о декриминализации побоев в семье, который является «регрессивным шагом».

«Мы призываем российские институты власти отменить этот закон и в полной мере следовать международным стандартам соблюдения прав человека», - цитирует РИА «Новости» ее выступление на сессии Европарламента.

Закон был принят некоторое время назад и призван устранить двоякое толкование положений УК РФ. Согласно нормативному акту, побои, нанесенные членам семьи и близким лицам впервые, относятся к административным правонарушениям. В повторном случае они повлекут за собой уголовную ответственность.