Европа предпочла украинским ракетные двигатели Германии
Европейское космическое агентство (ЕКА) предполагает дальнейший отказ от используемого украинского двигателя «РД-843», работающего на гептиле и тетраоксиде азота, в пользу немецкого двигателя, действующего на жидких кислороде и метане.
Отмечается, что это не только обеспечит экологическую безопасность новой ракеты, но и увеличит ее грузоподъемность до 2300 килограммов на низкой околоземной орбите, что на 800 килограммов больше по сравнению с текущей версией.
Маршевый двигатель четвертой ступени «РД-843» разработан конструкторским бюро «Южное» и изготовлен «Южмашем», сообщает Lenta.ru.
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