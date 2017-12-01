Европа предпочла украинским ракетные двигатели Германии

Европейское космическое агентство (ЕКА) предполагает дальнейший отказ от используемого украинского двигателя «РД-843», работающего на гептиле и тетраоксиде азота, в пользу немецкого двигателя, действующего на жидких кислороде и метане.

Отмечается, что это не только обеспечит экологическую безопасность новой ракеты, но и увеличит ее грузоподъемность до 2300 килограммов на низкой околоземной орбите, что на 800 килограммов больше по сравнению с текущей версией.

Маршевый двигатель четвертой ступени «РД-843» разработан конструкторским бюро «Южное» и изготовлен «Южмашем», сообщает Lenta.ru.