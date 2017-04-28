Европа потеряла свыше 100 млрд долларов из-за санкций

Специальный докладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаири заявил, что потери стран, которые ввели санкции против России, составляют более 100 млрд долларов.

При этом он добавил, что финансовые потери стран, вводивших антироссийские санкции, примерно в два раза превышают потери России от этих мер, отмечает Interfax.

«При расчете общая сумма потерь РФ оценивается в 52-55 млрд долларов США. Можно сказать, что это та цена, которую пришлось заплатить за украинский кризис»,- сказал он.

Идрис Джазаири также заявил о желании посетить Крым и оценить все аспекты жизни населения полуострова, чтобы представить соответствующий доклад.

Также он сказал, что в 2017 году темпы России опять перешли в позитивный рост, что свидетельствует о том, что меры по адаптации, принятые правительством, были эффективными.

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