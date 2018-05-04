Европа накажет голландцев за помощь РФ с Крымским мостом
Прокуратура Нидерландов объявила о расследовании в отношении семи голландских компаний за участие в строительстве Крымского моста.
По мнению властей Нидерландов, местные фирмы подозреваются в нарушении санкций Евросоюза, введенных против России.
По версии следствия, голландские компании могли поставлять техническое оборудование для строительства Крымского моста, а также проводить техобслуживание ранее установленного оборудования.
Если компании будут признаны виновными в нарушении санкций, то им как юридическим лицам могут грозить штрафы до 820 тысяч евро, передает Interfax.
Следующая новость Самозанятым гражданам России придадут легальный статус
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии