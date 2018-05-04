Европа накажет голландцев за помощь РФ с Крымским мостом

Прокуратура Нидерландов объявила о расследовании в отношении семи голландских компаний за участие в строительстве Крымского моста.

По мнению властей Нидерландов, местные фирмы подозреваются в нарушении санкций Евросоюза, введенных против России.

По версии следствия, голландские компании могли поставлять техническое оборудование для строительства Крымского моста, а также проводить техобслуживание ранее установленного оборудования.

Если компании будут признаны виновными в нарушении санкций, то им как юридическим лицам могут грозить штрафы до 820 тысяч евро, передает Interfax.