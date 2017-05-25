Европа готова «бросить вызов» новому оружию России
Европа тратит миллиарды евро на модернизацию вооружения, чтобы «бросить вызов» российским «супертанкам».
По данным шведской газеты Svenska Dagbladet, Берлин потратит почти 800 миллионов евро на модернизацию сотни танков типа Leopard-2 и свыше 4,5 миллиардов евро будет выделено на строительство фрегатов MKS 180.
Крупнейшей оружейной сделкой Европы, как ожидается, станет разработка немецко-французского танка Main Ground Combat System, призванного стать конкурентом российского Т-14 «Армата».
Франция закупает 1668 бронетранспортеров Griffon и 248 бронемашин Jaguar на общую сумму в 5 миллиардов евро. Великобритания инвестирует во все виды вооружений, от авианосцев до субмарин. Общая сумма оценивается приблизительно в 290 миллиардов долларов.
Среди стран Восточной Европы больше всех в модернизацию вооружения тратит Польша. Страна готова закупить американские противоракетные комплексы Patriot, а также планирует купить новые корабли, сообщает «РИА Новости».
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