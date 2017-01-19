Еврокомиссия заявила о готовности Украины покупать российский газ

Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что Украина располагает необходимыми средствами для покупки российского газа, а юридические вопросы сделки подлежат обсуждению.

По словам Шефчовича, он находится в постоянном контакте с Москвой и Киевом и готов вступать в роли посредника, - сообщает «Российская газета».

Между тем украинская сторона неоднократно заявляла о том, что не собирается покупать газ у «государства-агрессора». Последние трехсторонние переговоры в формате Россия – Евросоюз – Украина ни к чему не привели.