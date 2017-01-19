Еврокомиссия заявила о готовности Украины покупать российский газ
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что Украина располагает необходимыми средствами для покупки российского газа, а юридические вопросы сделки подлежат обсуждению.
По словам Шефчовича, он находится в постоянном контакте с Москвой и Киевом и готов вступать в роли посредника, - сообщает «Российская газета».
Между тем украинская сторона неоднократно заявляла о том, что не собирается покупать газ у «государства-агрессора». Последние трехсторонние переговоры в формате Россия – Евросоюз – Украина ни к чему не привели.
Следующая новость Подчуфарова стала восьмой на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии