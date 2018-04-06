Еврокомиссия высказалась против «Северного потока 2»
Строительство газопровода «Северный поток 2» не содействует диверсификации источников и маршрутов поставки газа. Об этом заявил глава гендиректората по вопросам энергетики Европейской комиссии Доминик Ристори.
По его словам, реализация проекта идет вразрез с принципами прозрачности и равного доступа. Ели газопровод будет построен, он не получит поддержки со стороны Еврокомиссии.
Ристори также добавил, что «Северный поток 2» не соответствует некоторым целям Европейского союза, сообщает «Интерфакс».
Следующая новость Владимир Путин одномоментно уволил 11 российских генералов
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии