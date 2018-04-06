Еврокомиссия высказалась против «Северного потока 2»

Строительство газопровода «Северный поток 2» не содействует диверсификации источников и маршрутов поставки газа. Об этом заявил глава гендиректората по вопросам энергетики Европейской комиссии Доминик Ристори.

По его словам, реализация проекта идет вразрез с принципами прозрачности и равного доступа. Ели газопровод будет построен, он не получит поддержки со стороны Еврокомиссии.

Ристори также добавил, что «Северный поток 2» не соответствует некоторым целям Европейского союза, сообщает «Интерфакс».

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Места: Европа, ЕС
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