Еврокомиссия получила мандат на переговоры с Россией по «Северному потоку-2»
Замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефович заявил о том, что ЕК получила мандат на проведение переговоров с Россией по вопросу строительства газопровода «Северный поток-2».
Марош Шефович сказал: «Это совсем свежие новости: комиссия одобрила мандат, и сегодня мы должны представить его странам участницам. У нас есть право не только участвовать в дебатах, но и предлагать добавки в текст».
Как сообщают «Известия», обсуждение этого вопроса продолжится в сентябре.
Ранее министр энергетики России Александр Новак рассказал, что проект «Северный поток-2» является коммерческим. Он выразил сожаление, что Еврокомиссия хочет повлиять на его реализацию.
Следующая новость Топ-менеджера РОСНАНО отправили в СИЗО
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии