Еврокомиссия получила мандат на переговоры с Россией по «Северному потоку-2»

Замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефович заявил о том, что ЕК получила мандат на проведение переговоров с Россией по вопросу строительства газопровода «Северный поток-2».

Марош Шефович сказал: «Это совсем свежие новости: комиссия одобрила мандат, и сегодня мы должны представить его странам участницам. У нас есть право не только участвовать в дебатах, но и предлагать добавки в текст».

Как сообщают «Известия», обсуждение этого вопроса продолжится в сентябре.

Ранее министр энергетики России Александр Новак рассказал, что проект «Северный поток-2» является коммерческим. Он выразил сожаление, что Еврокомиссия хочет повлиять на его реализацию.

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