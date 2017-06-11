Еврокомиссия получила мандат на переговоры с Россией по «Северному потоку-2»

Замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефович заявил о том, что ЕК получила мандат на проведение переговоров с Россией по вопросу строительства газопровода «Северный поток-2».

Марош Шефович сказал: «Это совсем свежие новости: комиссия одобрила мандат, и сегодня мы должны представить его странам участницам. У нас есть право не только участвовать в дебатах, но и предлагать добавки в текст».

Как сообщают «Известия», обсуждение этого вопроса продолжится в сентябре.

Ранее министр энергетики России Александр Новак рассказал, что проект «Северный поток-2» является коммерческим. Он выразил сожаление, что Еврокомиссия хочет повлиять на его реализацию.