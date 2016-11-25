Еврокомиссия обещает Украине 500 млн долларов на приобретение российского газа
На встрече с министром энергетики РФ Александром Новаком вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Всемирный банк может выделить Украине полмиллиарда долларов на закупку российского газа.
Стороны также обсудили предстоящие поставки газа в Европу через территорию Украины, - сообщает РИА «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу российского министерства.
В ближайшее время состоится трехсторонняя встреча Россия – Евросоюз – Украина, на которой этот вопрос будет обсуждаться с участием украинской стороны.
В предстоящий зимний период Россия поставит в Европу от полутора до четырех миллиардов кубометров газа. Топливо будет поставляться по уже заключенным контрактам в режиме предоплаты.
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