Еврокомиссар пожелал Марин Ле Пен с треском проиграть на президентских выборах

Еврокомиссия не верит в победу лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен на предстоящих президентских выборах во Франции, заявил еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси.

По его мнению, нет смысла готовить «план Б» на случай победы Ле Пен, так как у нее нет никаких шансов.

- Я в течение многих лет занимаюсь политикой, и мой политический опыт говорит мне: нельзя готовить «план Б». Если вы это делаете, это означает, что вы не верите больше в «план А». Наш «план А» состоит в том, что она проиграет. И я надеюсь, что она проиграет с треском. Это был бы важный знак, что французы не дали ей обольстить себя, — сказал Московиси в интервью газете Die Zeit.

По словам еврокомиссара, победа Ле Пен стала бы «концом Европы».

Он также призвал европейцев занять общую позицию относительно новой администрации США, так как интересы американцев не совпадают с интересами Европы.

- Они хотят нас разобщить. Почему они этого хотят? Потому что США или также Россия будут находиться в значительно более сильной позиции на переговорах, если они будут иметь дело с 27 отдельными государствами, а не с блоком государств, — цитирует «РИА Новости» слова еврокомиссара.

Президентские выборы во Франции 2017 года будут проводиться в два тура: первый назначен на 23 апреля, второй — на 7 мая.