Евро упал ниже 67 рублей

Евро упал ниже отметки в 67 рублей впервые с июля 2015 года, следует из данных Московской биржи.

Курс евро по состоянию на 11:34 мск снизился до 66,93 рубля, что на 77,5 копейки ниже уровня предыдущего дня.

Курс доллара США потерял 24 копейки, составив 63,04 рубля, что также является минимумом с 1 ноября текущего года.

Укреплению рубля способствует повышение цен на нефть в ожидании переговоров с ОПЕК нефтедобывающих стран, сообщает «Интерфакс».

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