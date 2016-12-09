Евро упал ниже 67 рублей
Евро упал ниже отметки в 67 рублей впервые с июля 2015 года, следует из данных Московской биржи.
Курс евро по состоянию на 11:34 мск снизился до 66,93 рубля, что на 77,5 копейки ниже уровня предыдущего дня.
Курс доллара США потерял 24 копейки, составив 63,04 рубля, что также является минимумом с 1 ноября текущего года.
Укреплению рубля способствует повышение цен на нефть в ожидании переговоров с ОПЕК нефтедобывающих стран, сообщает «Интерфакс».
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