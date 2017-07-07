Евро превысил отметку 69 рублей

Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне негативного ралли на мировом рынке нефти.

По итогам первой минуты торгов курс доллара прибавил 31,»5 копейки и составил 60,47 рубля.

Евро к этому времени впервые с 30 ноября преодолел отметку в 69 рублей, подорожав на 31,36 копейки и составив 69,04 рубля.

Стоимость бивалютной корзины поднялась на 31,36 копейки по отношению к уровню закрытия четверга, до 64,33 рубля.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 10:00 мск опустилась на 1,06 процента - до 47,6 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 1,19 процента - до 44,92 доллара за баррель, сообщает «Интерфакс».