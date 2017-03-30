Евро опустился до 60 рублей

Евро в ходе торгов на Московской бирже достиг минимального значения с 15 февраля, опустившись до отметки в 60 рублей.

Доллар к 18:26 по московскому времени составил 56 рублей, что на 68,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Евро к этому времени потерял 90,75 копейки, зафиксировавшись на отметке в 60 рублей.

Рубль демонстрирует уверенный рост к доллару и евро на фоне спроса на национальную валюту для операций carry trade, а также роста цен на нефть, сообщает «Интерфакс».