Евро опустился до 60 рублей
Евро в ходе торгов на Московской бирже достиг минимального значения с 15 февраля, опустившись до отметки в 60 рублей.
Доллар к 18:26 по московскому времени составил 56 рублей, что на 68,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Евро к этому времени потерял 90,75 копейки, зафиксировавшись на отметке в 60 рублей.
Рубль демонстрирует уверенный рост к доллару и евро на фоне спроса на национальную валюту для операций carry trade, а также роста цен на нефть, сообщает «Интерфакс».
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