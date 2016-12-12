Евро и доллар обновили минимумы
Евро и доллар снизились по отношению к рублю, обновив минимальные показатели.
Так, курс евро опустился на 1,07 рубля и остановился на уровне 64.98 рубля, передает ТАСС со ссылкой на данные Московской биржи. Европейская валюта продемонстрировала самый низкий курс в текущем году. Ранее до этой отметки он опускался только в середине прошлого года.
Доллар понизился на 69 копеек, его курс составил 61,8 рубля. Ниже планки в 62 рубля он впервые опустился за последние полтора месяца.
Доллар начал расти на фоне дорожающей нефти. Подъем цен на нее обусловлен решением нефтедобывающих стран сократить объемы добычи.
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