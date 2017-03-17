Эволюция толкает рыбу к берегу

Ученые сообщили, что эволюционное развитие может в прямом смысле слова вытолкнуть рыб на сушу. Маленькие рыбы понемногу выходят на сушу, спасаясь от подводных хищников. Такой вывод сделали экологи.

Собачковидные рыбы обитают в водах вокруг острова Раротонга в Тихом океане. Изучая их поведение, эксперты заметили, что во время отлива маленькие рыбки плавают в горных бассейнах, а при приливе продвигаются дальше по земле, - сообщают «Народные новости».

Выяснилось, что у маленьких рыбок чрезвычайно много врагов в воде, однако и на суше они могут стать добычей в когтях птицы. Однако птицы представляют, куда меньшую опасность, чем подводные хищники.