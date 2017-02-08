Евгений Савченко опроверг слухи о своей отставке
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко назвал безосновательными слухи о своей грядущей отставке.
Он уточнил, что срок его полномочий истекает в октябре. Савченко заявил, что вариант ухода не рассматривает и собирается баллотироваться на новый срок. По словам главы региона, для этого не существует никаких помех, передает «Интерфакс».
Сообщения о возможной отставке Савченко появились в СМИ накануне, в связи с более ранними публикациями о грядущем смене руководства ряда регионов. Прогнозы в отношении главы Бурятии Вячеслава Наговицына и губернатора Пермского края Виктора Басаргина сбылись – они досрочно сложили с себя полномочия.
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