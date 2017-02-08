Евгений Савченко опроверг слухи о своей отставке

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко назвал безосновательными слухи о своей грядущей отставке.

Он уточнил, что срок его полномочий истекает в октябре. Савченко заявил, что вариант ухода не рассматривает и собирается баллотироваться на новый срок. По словам главы региона, для этого не существует никаких помех, передает «Интерфакс».

Сообщения о возможной отставке Савченко появились в СМИ накануне, в связи с более ранними публикациями о грядущем смене руководства ряда регионов. Прогнозы в отношении главы Бурятии Вячеслава Наговицына и губернатора Пермского края Виктора Басаргина сбылись – они досрочно сложили с себя полномочия.