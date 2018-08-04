Евгений Петросян впервые высказался о разводе со Степаненко

Юморист Евгений Петросян заявил, что надеется сохранить уважение с супругой Еленой Степаненко после расторжения брака.

«Определённый этап совместной жизни завершён, но взаимное уважение, корректность, взаимопомощь и творческое сотрудничество между мною и Еленой Григорьевной, очень надеюсь, сохранятся», - приводит его слова Life.

Ранее стало известно, что Елена Степаненко хочет отсудить у мужа 80% состояния, что равняется примерно одному миллиарду рублей. Адвокат Петросяна Сергей Жорин заявил, что юморист не против поделить совместно нажитое имущество поровну.