Евгений Петросян впервые высказался о разводе со Степаненко
Юморист Евгений Петросян заявил, что надеется сохранить уважение с супругой Еленой Степаненко после расторжения брака.
«Определённый этап совместной жизни завершён, но взаимное уважение, корректность, взаимопомощь и творческое сотрудничество между мною и Еленой Григорьевной, очень надеюсь, сохранятся», - приводит его слова Life.
Ранее стало известно, что Елена Степаненко хочет отсудить у мужа 80% состояния, что равняется примерно одному миллиарду рублей. Адвокат Петросяна Сергей Жорин заявил, что юморист не против поделить совместно нажитое имущество поровну.
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