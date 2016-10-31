Евгений Миронов выступил с заявлением в поддержку Константина Райкина

Художественный руководитель Государственного театра наций и актер Евгений Миронов заявил, что целиком и полностью разделяет тревогу Константина Райкина о том, что власти вмешиваются в творческий процесс и по сути вводят цензуру тех или иных произведений.

По мнению Миронова, деятели искусства находятся под постоянным давлением тех, кто «самозвано берет на себя миссию защитников якобы нравственности и традиций», - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Государственного театра наций.

Миронов предложил учредить профессиональное общество для каждого вида искусства, куда «должны войти люди с безупречной репутацией». Такой неформальный орган позволит «вырабатывать мнение по поводу случаев, которые кому-то могут показаться спорными».

- Мы должны помочь и обществу и, если хотите, власти, которая тоже не всегда понимает, кому можно верить, а кому нет, кто профессионал, а кто нет, — заявил Миронов.

Ранее художественный руководитель «Сатирикона» Константин Райкин выступил на Всероссийском театральном форуме, призвав деятелей культуры к цеховой солидарности во времена «наездов на искусство», когда под «диктатом толпы» закрываются выставки и отменяются спектакли.

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