Евгений Малкин возглавил список бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ
В матче «Питтсбург Пингвинз» против «Монреаль Канадиенс» россиянин Евгений Малкин забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу, помог «пингвинам» победить со счетом 4:3 и возглавил список бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ.
На счету у Малкина стало 43 очка по системе «гол плюс пас» в 38 матчах, - сообщает РИА «Новости».
Столько же очков набрал Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз», но канадец уступает россиянину, поскольку забросил 14 шайб, в то время как Малкин 16.
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