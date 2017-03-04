Евгений Малкин провел 700 матчей в НХЛ

Российский хоккеист Евгений Малкин помог «Питтсбургу» обыграть «Тампа-Бэй» в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Этот победный матч стал для Малкина юбилейным - 700-м в регулярных чемпионатах НХЛ.

Отмечается, что следующим, кто достигнет этой планки, станет нападающий «Нью- Йорк Айлендер» Николай Кулемин, который провел 644 встречи, сообщает ТАСС.

Евгений Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. За 700 проведенных в составе команды матчей ему удалось набрать 825 очков (323 шайбы и 502 передачи).

Успеху российского спортсмена способствовал личный талисман - рамка с фрагментом воздушного шара и автографом путешественника Федора Конюхова. В 2016 году он поставил рекорд, облетев земной шар за короткое время - за 11 дней 268 часов и 29 минут.

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